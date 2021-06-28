На пляже у моста в Саратове утонул подросток

На пляже у моста Саратов — Энгельс утонул подросток
Фото: Саратовская областная служба спасения
На пляже у основания моста Саратов — Энгельс сегодня днем, 28 июня, утонул подросток.
Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, водолазы извлекли 16-летнего парня и передали следователям.
Также на месте работают полицейские.
Водолазы достали тело погибшего
Фото: Саратовская областная служба спасения
Стоит отметить, что это место для купания считается несанкционированным.
Напомним, с начала года в области утонули 45 человек, из них четверо детей.
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