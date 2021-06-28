На пляже у моста в Саратове утонул подросток

На пляже у моста Саратов — Энгельс утонул подросток Фото: Саратовская областная служба спасения

На пляже у основания моста Саратов — Энгельс сегодня днем, 28 июня, утонул подросток.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, водолазы извлекли 16-летнего парня и передали следователям.

Также на месте работают полицейские.

Водолазы достали тело погибшего Фото: Саратовская областная служба спасения

Стоит отметить, что это место для купания считается несанкционированным.

Напомним, с начала года в области утонули 45 человек, из них четверо детей.

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