Дети в Саратове из-за трендов Тиктока снимают колпачки с автомобилей

В Саратове подростки подхватили тренд Тиктока — снимать колпачки с автомобилей и выкладывать видео с «уловом».

- Один из случаев кражи попал на камеру домофона. Инцидент произошел во дворе дома №85 по улице Большая Садовая, — сообщили «КП-Саратов» в компании «Умный домофон».

На кадрах видно, как дети подходят к иномарке, откручивают колпачки и уходят. Хозяин авто узнал школьников и планирует обратиться к родителям.

За подростков до 16 лет отвечают родители, а вот ребята постарше могут понести административное наказание за мелкую кражу — штраф в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее 1 тыс. рублей.

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