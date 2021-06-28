В Алгае мужчина поджег дом с ребенком внутри

Хозяин дома поджег жилище Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В поселке Александров Гай Саратовской области сегодня днем, 28 июня, случился пожар в частном доме на улице Привокзальная.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в 13:47 поступил сигнал о загорании кровли в здании, а в 14:23 пожар ликвидировали.

До прибытия огнеборцев трех пострадавших госпитализировали с ожогами: 56-летнего мужчину, его 54-летнюю сожительницу и их совместного ребенка — 11-летнего мальчика. Оказалось, что дом поджег безработный глава семейства.

Следователи Александрово-Гайского района организовали проверку, на место выехал прокурор района Дмитрий Кривошеев, сообщили в региональной прокуратуре.

Три человека пострадали на пожаре Фото: Прокуратура Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.