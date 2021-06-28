В Алгае мужчина поджег дом с ребенком внутри

Хозяин дома поджег жилище
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
В поселке Александров Гай Саратовской области сегодня днем, 28 июня, случился пожар в частном доме на улице Привокзальная.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в 13:47 поступил сигнал о загорании кровли в здании, а в 14:23 пожар ликвидировали.
До прибытия огнеборцев трех пострадавших госпитализировали с ожогами: 56-летнего мужчину, его 54-летнюю сожительницу и их совместного ребенка — 11-летнего мальчика. Оказалось, что дом поджег безработный глава семейства.
Следователи Александрово-Гайского района организовали проверку, на место выехал прокурор района Дмитрий Кривошеев, сообщили в региональной прокуратуре.
Три человека пострадали на пожаре
Фото: Прокуратура Саратовской области
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