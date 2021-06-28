Цены на бензин в Саратовской области: в шести регионах ПФО бензин дороже, в семи — дешевле

В Саратовской области не самый дешевый бензин в ПФО, но и не самый дорогой

В Саратовской области один из самых невысоких уровней цен на самый дорогой бензин – АИ-98. В регионе он в среднем стоит 53,75 рубля за литр, дешевле только в Мордовии.

По ценам на самый популярный бензин, АИ-92, Саратовская область на 10-м месте (44,94 рубля). Это означает, что только в четырех регионах ПФО он дороже, а в девяти — дешевле.

По ценам на АИ-95 регион на 9 месте - 48,33 рубля за литр (9 место), дизельное топливо - 48,25 рубля (9 место).

В министерстве промышленности и энергетики области пояснили, что на 25 июня среднестатистическая цена на автомобильный бензин всех марок в Саратовской области составляет 47,32 рубля. По данному показателю наш регион занимает восьмое место в Приволжском федеральном округе и 28 место в целом по России. По средневзвешенной цене на все виды топлива бензин дороже, чем в Саратовской области только в Удмуртской Республике, Пермском крае, Нижегородской, Кировской, Самарской и Пензенской областях.

Розничные цены на топливо формируются на основании оптовых цен, сформированных на Санкт-Петербургской Международной товарно-сырьевой бирже. На уровне региона оптовые цены на бензин и дизельное топливо не устанавливаются.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.