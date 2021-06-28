«Сюр»: жители поселка Соколовый жалуются на месячное отсутствие холодной воды

Фото из соцсети

Сегодня, 28 июня, пожелавший остаться анонимным местный житель разместил в соцсети пост-жалобу на отсутствие холодной воды в поселке Соколовый в Саратовском районе.

- Уже месяц проблемы с подачей холодной воды. На улице жара 40 градусов! Запасы создать не дают, потому что график подачи воды все время меняется! Захотят, в 7 утра включат на пару часов, потом отключат до следующего дня! Захотят, в обед дадут на несколько часов. Администрация никакой реакции не дает, кроме как «ждите»! — пишет автор поста.

Местный житель уточнил, что граждане регулярно обращаются в различные инстанции, но вопрос до сих пор остается нерешенным.

- В прошлом году отключали только на ночь, в этом году решили оставить поселок с населением 6 тыс. человек без воды вообще! — сетует местный житель.

О ситуации в Instagram также пишет еще одна местная жительница.

- Плюсы своей водокачки в том, что вода хорошая. А минусы в том, что летом ее не хватает из-за поливов, жары и большого расхода. По идее, мы подключены к общему водоканалу, и нам могли бы на лето дополнительно давать волжскую воду. Но почему-то не решается эта ситуация. Жалобы писали и мэру, и в Москву — ничего. Жители хотят писать президенту. Как же это звучит-то весело, дайте нам холодной воды, пожалуйста, мы хотим умываться не по часам… Сюр, — отметила она.

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