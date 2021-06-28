Бондаренко и Алимова отказались вакцинироваться от коронавируса

Депутат Госдумы Ольга Алимова и депутат облдумы Николай Бондаренко отказались вакцинироваться от коронавируса.

Свой демонстративный отказ от вакцинации они озвучили сегодня, 28 июня, на пресс-конференции регионального отделения КПРФ.

Еще два депутата от партии коммунистов — Владимир Есипов и Александр Анидалов — рассказали, что переболели COVID-19.

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