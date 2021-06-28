Под Саратовом парень обматерил и ударил полицейского на 9 Мая

За применение насилия к полицейскому при исполнении осудили 22-летнего жителя поселка Дубки Саратовского района.

- Пьяный парень 9 мая у одного из домов по улице Центральная в поселке публично оскорбил, а затем ударил кулаком по плечу стража порядка. Уже в больнице на медосвидетельствовании он ударил того же сотрудника головой, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Суд приговорил дебошира к году лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.

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