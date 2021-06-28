Житель Романовского района решил искупаться вечером и утонул

Фото СУ СК Саратовской области
Следователи Балашова Саратовской области проводят доследственную проверку по факту утопления 61-летнего жителя Романовского района.
По предварительным данным, вечером 27 июня житель села Подгорное был в гостях у соседа. Оттуда он пошел искупаться в реке Карай, но домой так и не вернулся. Сегодня утром супруга селянина нашла его тело в водоеме. Тело извлекли водолазы облспаса.
Следователь и судмедэксперт осмотрели место происшествия и тело. Признаков насильственной смерти обнаружено не было. Сейчас специалисты устанавливают точную причину смерти.
Ведется проверка.
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