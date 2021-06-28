В массовом ДТП под Саратовом погиб водитель самосвала

. Фото: ГИБДД по Саратовской области

Примерно в 11.55 на 374 км автодороги Р208 Тамбов - Пенза - Пристанное - Ершов - Озинки произошло столкновение сразу четырех машин, в том числе трех грузовиков.

Фуры МАN и Volvo, а также грузовая "Газель" вместе с внедорожником Volkswagen Touareg не разъехались возле села Новокривовка Советского района.

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В результате ДТП водитель самосвала МАN от полученных травм скончался.

Все обстоятельства произошедшего выясняются, на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, "скорой помощи", спасатели, пожарные.

. Фото: ГИБДД по Саратовской области

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