Пассажирский автобус из Анапы попал в ДТП под Волгоградом из-за саратовского автомобилиста

Сегодня, 28 июня, в сообществе «ЧП Саратов» опубликовали видео с места аварии в Волгоградской области. Пассажирский автобус попал в ДТП. Есть пострадавшие.

В 04:30 утра на трассе в Волгоградской области саратовец за рулем Opel Corsa решил пойти на обгон, выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом Анапа — Волгоград.

Пострадали три человека: водители транспортных средств и 29-летняя пассажирка легковушки. У девушки несколько ушибов и подозрение на перелом ключицы.

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