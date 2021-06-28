Пассажирский автобус из Анапы попал в ДТП под Волгоградом из-за саратовского автомобилиста

Сегодня, 28 июня, в сообществе «ЧП Саратов» опубликовали видео с места аварии в Волгоградской области. Пассажирский автобус попал в ДТП. Есть пострадавшие.
В 04:30 утра на трассе в Волгоградской области саратовец за рулем Opel Corsa решил пойти на обгон, выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом Анапа — Волгоград.
Пострадали три человека: водители транспортных средств и 29-летняя пассажирка легковушки. У девушки несколько ушибов и подозрение на перелом ключицы.
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