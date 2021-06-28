Забил молотком по голове: житель Саратова осужден за убийство приятеля

В Саратове 26-летний местный житель признан виновным в жестоком убийстве, совершенном почти полтора года назад.

Ночью 12 декабря 2019 года в квартире дома по улице Чернышевской компания выпивала спиртное. В ходе застолья у молодого хозяина произошел конфликт с 40-летним гостем. В результате ссоры 26-летний мужчина схватил молоток и не меньше десяти раз ударил старшего по голове, а потом добавил еще руками и ногами.

После избиения пострадавший сам покинул квартиру, но упал на лестничной площадке. Утром следующего дня его тело обнаружила местная жительница. Причиной смерти, как установил эксперт, стала тупая травма головы с переломом височной кости, кровоизлиянием и отеком головного мозга.

Убийца получил 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.