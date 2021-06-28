Саратовские пловцы завоевали 31 медаль на Кубке России

Андрей Живаев в центре. Фото предоставлено министерством труда и соцзащиты

В Пензе 25 июня завершился Кубок России по плаванию среди глухих.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве труда и социальной защиты Саратовской области, соревновались около 200 спортсменов из 29 регионов.

Саратовские воспитанники школы «РиФ» завоевали 31 медаль: семь золотых, 16 серебряных и восемь бронзовых.

Девять медалей — у заслуженного мастера спорта России Андрея Живаева. В их числе — две золотых за дистанции 50 и 200 метров вольным стилем.

Мастер спорта России Федор Матюшин завоевал четыре медали, из них три золотые на дистанциях 50, 100 и 200 метров брассом

Кандидат в мастера спорта России Диана Альберти взяла серебро в эстафете 4x100 метров вольным стилем.

У Алеси Кутько — бронза по результатам эстафеты 4x100 метров вольным стилем.

Милан Лахнов пополнил копилку саратовцев шестью медалями, столько же у Артура Курносова, среди них две золотые за дистанции 100 и 200 метров брассом. Полина Шершова привезла с соревнований четыре медали.

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