В ершовской больнице проведут проверку после сообщения о тараканах и отсутствии горячей воды

Фото из соцсети

Сегодня, 28 июня, в одном из саратовских сообществ пользовательница под ником Маришка Крутовцова разместила фото и видео из районной больницы Ершова Саратовской области. Местная жительница жалуется на неподобающие условия в палатах.

- Нет воды, не искупаться, хотели из бутылок, санитарка душ не открывает, говорит, нельзя, хотя душ до 21:00 должен работать. Она сказала, я его помыла, там сестра-хозяйка стирает, — пишет автор поста и прикрепляет видео, на котором запечатлены общие условия содержания (видно, что ремонт давно не делали, облупилась краска на стенах, плитка отваливается возле раковины), и фото с неким насекомым, ползущим по стене.

- Тараканы по вечерам выходят на прогулку, — жалуется женщина.

Пресс-секретарь регионального Минздрава Анастасия Усова прокомментировала ситуацию так:

- В оперативном порядке главврачу были даны поручения провести внеочередную проверку на наличие насекомых в палатах, дополнительную дезинфекцию, если понадобится; с персоналом — провести разъяснительную работу о том, как организовывать санитарные мероприятия в отделении, — пояснила представитель минздрава.

Усова также уточнила, что в рамках региональной программы по модернизации первичного звена здравоохранения в медучреждении проведут ремонт, в том числе и в том отделении, которое показано в видео.

Как стало известно «Комсомолке», проблемы с водой в больнице связаны не с трубопроводом медучреждения, а с общей ситуацией в Ершове — после обеда напор воды в городе падает и повсеместно наблюдаются сложности с ней.

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