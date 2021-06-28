Под Саратовом мужчина почти месяц боролся за жизнь с проломленной головой

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Татищевском районе Саратовской области по подозрению в причинении смертельных травм 45-летнему мужчине задержан 27-летний житель поселка Коминтерн.

- В одну из больниц Саратова 18 апреля доставили пострадавшего с травмой головы из дома по улице Центральная поселка Коминтерн. Медики боролись за его жизнь, но повреждения оказались несовместимы с жизнью, и 6 мая он умер в реанимации не приходя в сознание, — сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете Саратовской области.

Судмедэксперт установил, что мужчина скончался от травмы, которая не могла образоваться от падения с высоты собственного роста, а носит криминальный характер.

Следователи возбудили дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. В ходе расследования вместе с полицейскими было проверены различные версии случившегося, что позволило восстановить картину произошедшего. По подозрению в совершении преступления задержан 27-летний житель поселка Коминтерн. С ним проводятся следственные действия.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.