Дождь и сильный ветер ожидаются в Саратове днем

В Саратовской области сегодня, 29 июня, пройдут дожди с градом и грозой.

- Температура днем поднимется до +29… +34 градусов, местами в Левобережье — до +39 градусов, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре.

Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 6–11 м/с и порывами до 24 м/с.

В 2020 году 29 июня также была гроза.

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