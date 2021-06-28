На подъезде к аэропорту «Гагарин» таксист насмерть сбил коллегу

. Фото: ГИБДД по Саратовской области

Смертельное ДТП случилось утром 28 июня в Саратовском районе у села Сабуровка.

Как сообщили в ОГИБДД МО МВД России «Саратовский» 28-летний таксист компании «Везет» на автомобиле Lada Granta наехал на 54-летнего водителя автомобиля Renault, который стоял на проезжей части. Машина погибшего брендирована другой службой такси.

Сбитый мужчина от полученных травм погиб на месте. Обстоятельства ЧП выясняются.

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