На подъезде к аэропорту «Гагарин» таксист насмерть сбил коллегу

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Фото: ГИБДД по Саратовской области
Смертельное ДТП случилось утром 28 июня в Саратовском районе у села Сабуровка.
Как сообщили в ОГИБДД МО МВД России «Саратовский» 28-летний таксист компании «Везет» на автомобиле Lada Granta наехал на 54-летнего водителя автомобиля Renault, который стоял на проезжей части. Машина погибшего брендирована другой службой такси.
Сбитый мужчина от полученных травм погиб на месте. Обстоятельства ЧП выясняются.
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