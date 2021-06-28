Прохлада на полторы недели пришла в Саратовскую область

К выходным жара в Саратовской области совсем спадет, а вода останется теплой. Радостным прогнозом с «КП-Саратов» поделилась замначальника поволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светлана Цветайло.

- Сейчас в регионе наблюдается постепенное снижение температурного фона до комфортных значений. В ближайшие сутки придет атмосферный холодный фронт, изменится направление ветра и придут более прохладные воздушные массы, — рассказала синоптик.

Завтра, 29 июня, в правобережных районах обещают от 28 до 33 градусов, в левобережных и на востоке области — от 32 до 36. При этом в Левобережье во второй половине дня, когда жара достигнет пика, ожидаются ливень и гроза со шквалистыми усилениями ветра до 15–20 м/с.

30 числа по области обещают от 26 до 31 градуса выше нуля, на востоке — до +34°С. Местами в приволжских районах ожидаются умеренные и сильные осадки.

В четверг, пятницу, а также на выходных сохранится неустойчивый характер погоды. Во второй половине дня обещают небольшие и умеренные осадки. 1 и 2 числа ждут от 23 до 28 градусов тепла, а 3 и 4 — от 20 до 25.

Комфортный температурный фон сохранится в Саратовской области до середины следующей недели, после этого обещают потепление.

Цветайло уточнила, что так как осадки будут выпадать неоднородные, условий для снижения пожарной опасности нет.

Температура воды в Волге в районе Саратова на сегодняшнее утро составила 25 градусов ровно. Замначальника гидрометцентра уточнила, что похолодание не сильно скажется на температуре воды. Ожидается, что Волга станет прохладнее на один градус, что только благоприятно скажется на купании и предотвратит раннее цветение водорослей в водоемах.

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