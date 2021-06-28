В Саратове ищут очевидцев смертельного ДТП на Барнаульской с участием скутера

В Саратове следователи ГУ МВД разыскивают очевидцев ДТП во дворе дома №20 по улице Барнаульская в Заводском районе.

- Около 02:40 12 июня мужчина за рулем скутера Nexus врезался в припаркованный Peugeot. Байкера госпитализировали, но в больнице он скончался, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.

Отдел по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области просит откликнуться очевидцев и обратиться по телефонам: 99-46-67, 8-937-250-50-01, или по адресу: г. Саратов, улица Чернышевского, 88, кабинет №804/4.

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