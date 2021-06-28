Мужчина на даче под Саратовом задушил сожительницу

Задержан сожитель убитой Фото: СУ СКР по Саратовской области

Причастным к смерти женщины на даче в Саратовском районе может быть ее сожитель.

Напомним, в дачном домике в СНТ «Восход-2000» 24 июня нашли тело 57-летней женщины со ссадинами и кровоподтеками на голове, груди и ногах.

- Судмедэкспертиза установила, что она умерла от асфиксии из-за сдавления шеи, — сообщили «КП-Саратов» в областном Следственном комитете.

Тогда проводилась доследственная проверка, а теперь возбуждено уголовное дело.

Задержали 57-летнего сожителя погибшей, который тогда якобы нашел ее тело. Проводятся следственные действия.

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