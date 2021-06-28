Один из саратовских автобусов изменил свое расписание

Сегодня, 28 июня, в Саратове меняется расписание автобуса до села Михайловка

С сегодняшнего дня расписание автобуса №350 будет осуществляться по следующему расписанию:

от стадиона «Волга» в: 05:30, 08:00, 09:40, 13:30, 15:30, 17:30;

от Михайловки в: 06:30, 08:40, 10:30, 14:30, 16:30 и 18:30.

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