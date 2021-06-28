Сумма взяток замдиректора Саратовского полиграфкомбината выросла до 8 млн рублей

В Саратове в отношении заместителя директора АО «Саратовский полиграфкомбинат» возбуждены новые уголовные дела коррупционной направленности.

Речь идет о получении должностным лицом взятки в крупном размере, а также о взятках в особо крупном размере.

Следствие полагает, что с января 2017 года по май 2021 заместитель директора по логистике получил от директора, возглавляющего три общества с ограниченной ответственностью, частями взятку в сумме не менее 400 тыс. рублей.

В период с ноября 2016 по май 2021 года он получил от менеджера другого общества с ограниченной ответственностью взятку в общей сумме не менее 2 318 000 рублей.

В обоих случаях деньги предназначались для отбора в качестве поставщика продукции и за оперативное согласование технической документации, своевременную приемку товара и его оплату.

- Кроме того, в период с мая 2017 по апрель 2020 года он получил от представителя еще одного ООО частями взятку не менее 920 тыс. рублей за отбор этой организации в качестве покупателя отработанных металлических офсетных пластин.

С ноября 2017 по сентябрь 2020 года он получил от представителя другого ООО не менее 2 296 000 рублей за отбор этой организации в качестве покупателя макулатуры по постоянной неизменной цене, — пояснили в региональном СУ СКР.

Напомним, ранее в отношении замдиректора полиграфкомбината уже было возбуждено два уголовных дела о взятках в крупном и особо крупном размере.

Общая сумма взяток, получение которых установило следствие, достигла 8 млн рублей.

Все уголовные дела соединены в одном производстве. Сейчас Денис Сысоев находится под домашним арестом.

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