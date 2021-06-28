Найденных на даче под Саратовом филинят просят передать в реабилитационный центр

Саратовец нашел двух птенцов филина

Вчера, 27 июня, в одном из саратовских сообществ в соцсети разместили фото филина-подростка, свалившегося из гнезда. Автор поста просит помощи в обустройстве птенца.

Саратовец пишет, что нашел двух птиц у друга на даче:

- Кто знает как ухаживать за совами подростками или, может, можно куда-то сдать их в питомник? — спрашивает горожанин.

«КП-Саратов» обратились к волонтеру саратовского реабилитационного центра для птиц «Мудрый Рух» Ксении Гавриловой. Девушка рассказала, что в первую очередь нужно попробовать вернуть птиц на место. Где-то неподалеку должны быть родители филинят, которые вполне справятся с птенцами.

Если же возможности отнести птиц обратно нет (например, слишком шумно вокруг и много людей), то тогда филинов нужно отвезти непременно в реабилитационный центр, а не в питомник. По словам Ксении, в питомнике птиц тоже примут, но не смогут оказать им должный уход, чтобы в дальнейшем филинов можно было выпустить на свободу здоровыми. «Мудрый Рух» находится возле Дома кино в Саратове, Октябрьская, 43. С Ксенией можно связаться по номеру: 89878382341.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.