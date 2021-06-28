Стекольная промышленность Саратовской области показала двукратный рост

В Саратовской области темпы роста стекольной промышленности увеличились в два раза.

- Темп роста в действующих ценах в январе-мае 2021 года составил 173,9% к аналогичному периоду прошлого года. Темп роста в мае установился на уровне 219,8%, — сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве промышленности.

Общий объем товарного производства в стекольной промышленности за этот период составил более 2,6 млрд рублей. Это на миллиард рублей больше, чем годом ранее.

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