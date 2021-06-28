До пяти вечера в Саратове перекрыли две улицы и один перекресток

В Саратове сегодня, 28 июня, перекрыли две улицы и один перекресток из-за ремонта на теплосетях.

Нельзя будет проехать по Мичурина между Хользунова и Пугачева, Станционной между Дегтярной и 9-й Линией, а также на перекрестке Симбирцева и Белоглинской.

Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», работы продлятся до 17:00.

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