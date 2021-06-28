До пяти вечера в Саратове перекрыли две улицы и один перекресток

В Саратове сегодня, 28 июня, перекрыли две улицы и один перекресток из-за ремонта на теплосетях.
Нельзя будет проехать по Мичурина между Хользунова и Пугачева, Станционной между Дегтярной и 9-й Линией, а также на перекрестке Симбирцева и Белоглинской.
Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», работы продлятся до 17:00.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.