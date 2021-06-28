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Происшествия28 июня 2021 9:13

Дачник хотел построить баню и нашел человеческий череп

Ведется проверка
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Фото СУ СК РФ по Саратовской области

Фото СУ СК РФ по Саратовской области

Следователи Ленинского района Саратова проводят доследственную проверку по факту обнаружения человеческих костей.

По предварительным данным, хозяин дачи в поселке Латухино копал грунт под фундамент для бани. На глубине около двух метров он наткнулся на череп, ребро и плечевую кость человека. О находке мужчина сообщил в полицию.

Следователь и судмедэксперт осмотрели место и кости. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Планируется провести экспертизу с целью установить личность погибшего. Ведется проверка.

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