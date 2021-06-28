Дачник хотел построить баню и нашел человеческий череп

Фото СУ СК РФ по Саратовской области

Следователи Ленинского района Саратова проводят доследственную проверку по факту обнаружения человеческих костей.

По предварительным данным, хозяин дачи в поселке Латухино копал грунт под фундамент для бани. На глубине около двух метров он наткнулся на череп, ребро и плечевую кость человека. О находке мужчина сообщил в полицию.

Следователь и судмедэксперт осмотрели место и кости. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Планируется провести экспертизу с целью установить личность погибшего. Ведется проверка.

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