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Происшествия28 июня 2021 8:52

На Песчано-Уметской в Саратове Toyota сбила пешехода

Мужчину госпитализировали
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Иномарка сбила пешехода

Иномарка сбила пешехода

Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Ленинском районе Саратова вчера вечером, 27 июня, сбили пешехода.

- В 22:30 39-летний мужчина переходил дорогу напротив Песчано-Уметской улицы, 16 и был сбит Toyota, которой управлял 66-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.

Пешеход выжил. Его с травмами госпитализировали.

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