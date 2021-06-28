На Песчано-Уметской в Саратове Toyota сбила пешехода

Иномарка сбила пешехода Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Ленинском районе Саратова вчера вечером, 27 июня, сбили пешехода.

- В 22:30 39-летний мужчина переходил дорогу напротив Песчано-Уметской улицы, 16 и был сбит Toyota, которой управлял 66-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.

Пешеход выжил. Его с травмами госпитализировали.

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