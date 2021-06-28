На окраине саратовского поселка в камышах нашли тело пенсионерки

В камышах на окраине Раскова нашли труп пенсионерки Фото: СУ СКР по Саратовской области

На окраине поселка Расково Саратовского района вчера днем, 27 июня, нашли тело пенсионерки.

- Местный житель обнаружил труп в камышах. Следователь и судмедэксперт осмотрели место происшествия. Следов насильственной смерти, предварительно, не обнаружено. Организована доследственная проверка, — сообщили «КП-Саратов» в областном Следственном комитете.

Оказалось, что 72-летняя женщина из поселка Зоринский пропала неделю назад. Родственники подавали заявление о ее безвестном исчезновении.

Назначена судмедэкспертиза для установления точной причины смерти.

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