Володин рассказал о реставрации здания старой детской поликлиники в Вольске

Спикер Госдумы Вячеслав Володин посетил Вольск Саратовской области. Об этом сообщается в телеграм-канале его сторонников.

- Все объекты историко-культурного наследия должны быть защищены, — говорится в посте.

Володин осмотрел здание бывшей детской поликлиники на улице Саши Евсеева. Объект культурного наследия был построен в 1904 году.

При поддержке спикера Госдумы в городе появилась новая детская поликлиника. Тогда местные власти продали здание старой за 2,5 млн рублей. Сейчас дом и территория возвращены. Володин взял на себя поиск денег на разработку проекта по восстановлению.

- После реставрации планируется разместить здесь школу искусств, которую просили жители, — уточняется в сообщении телеграм-канала.

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