В Вольском районе водитель ВАЗа погиб в ДТП с большегрузом

Водитель ВАЗа погиб в ДТП с большегрузом Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Вольском районе Саратовской области вчера ночью, 27 июня, случилось смертельное ДТП.

- Авария случилась в 01:20 на 152-м км трассы Р-228. 40-летний водитель ВАЗ-2114 на высокой скорости выехал на встречную полосу и врезался в тягач Mercedes Benz Acros 184 в составе автоцистерны. Большегрузом управлял 51-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.

Водитель легковушки погиб на месте до приезда медиков.

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