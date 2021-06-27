В Новоузенском районе мужчина утонул, спасая детей

Вечером 27 июня в Новоузенском районе Саратовской области произошла трагедия на отдыхе – утонули 14-летняя девочка и 33-летний мужчина.

Как уточнили в региональном СУ СКР, компания из нескольких семей с детьми отправились отдохнуть на реку Большой Узень в километре о 1-го отделения Алгайского совхоза Новоузенского района. Пока взрослые разбирали вещи по приезду, трое детей отправились купаться. В реке оказалось сильное течение, которое начало уносить детей, они стали звать на помощь. 33-летний мужчина, бросившийся в реку смог направить к берегу мальчика, еще одна девочка доплыла самостоятельно. 14-летняя девочка исчезла в воде, мужчина нырнул за ней и также утонул.

Тело ребенка компания смогла достать самостоятельно. Водолазная группа облспаса выдвинулась к месту для проведения поисков утонувшего мужчины которого унесло течением.

На месте происшествия работают следователи СКР.