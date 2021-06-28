Саратовские синоптики спрогнозировали жару и дождь

В Саратовской области сегодня, 28 июня, ожидается жара и осадки.

- Местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Днем возможен град, — сообщили в региональном Гидрометцентре.

Температура днем поднимется до +33… +38 градусов, а в отдельных районах — до +40.

Ветер подует с северо-востока со скоростью 5–10 м/с и порывами 15–20 м/с при грозе.

В 2020 году 28 июня были грозы и град.

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