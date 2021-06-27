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Происшествия27 июня 2021 16:16

Ушедшего из дома жителя Татищева нашли в реке

Труп обнаружил местный житель
Ольга СимоноваОльга Симонова
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В реке Идолга на окраине Татищева сегодня, 27 июня, нашли тело 41-летнего мужчины.

- По предварительным данным, 24 июня он ушел из дома и не вернулся. Через три дня его труп нашел местный житель. Специалисты облспаса достали погибшего, родственники опознали его, — сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете Саратовской области.

На теле мужчины не нашли следов насильственной смерти. Организована доследственная проверка.

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