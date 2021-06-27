Утопленник всю ночь пролежал на дне Волги в Саратове

Мужчина утонул в Волге Фото: СУ СКР по Саратовской области

В деревне Трещиха в Заводском районе Саратова вчера вечером, 26 июня, утонул 34-летний мужчина.

- По предварительным данным, он вместе с двумя приятелями отдыхал на берегу Волги. Они пошли купаться, но двое вышли на берег, а третий нет. Товарищи погибшего позвонили в полицию, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Следственном комитете.

Водолазы областной службы спасения утром 27 июня нашли тело мужчины на дне водоема.

Следователи организовали доследственную проверку. Признаков насильственной смерти на его теле не обнаружено. Назначена судмедэкспертиза.

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