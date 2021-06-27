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Общество27 июня 2021 11:24

Николай Панков пригласил к диалогу спортивное сообщество

Ольга СимоноваОльга Симонова
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Николай Панков

Николай Панков

Депутат Госдумы Николай Панков предложил обсудить программу «Саратов спортивный» в Волжском районе.

- Сегодня, в День молодёжи, хочу поздравить не только молодое поколение. Но и всех, кто молод душой и стремится к новым горизонтам.

Приглашаю к диалогу спортивное сообщество Волжского района. Вместе нам нужно обсудить программу «Саратов спортивный», дать предложения. Мы должны решить, что мы включим в проект. Это и поддержка тренеров, улучшение условий их труда, содержание спортивных объектов. Важный вопрос — развитие спортивной инфраструктуры микрорайонов, — написал Панков в своем телеграм-канале «Пара слов».

Он отметил, что идеями, что нужно сделать для развития спорта в Волжском районе, эксперты могут поделиться и на его странице в Инстаграм.

- Встреча состоится завтра, в 16:00, в ФОК «Юбилейный». Всех жду на встрече! — сообщил Николай Панков.

Панков пригласил к диалогу спортивное сообщество