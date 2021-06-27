Продавец трактора из Саратовского района лишилась 97 тысяч рублей из-за мошенников

Жительница Саратовского района лишилась 97 тыс. рублей при продаже трактора.

- Как рассказала 61-летняя женщина полицейским, она разместила в интернете объявление о продаже этой машины. Откликнувшийся покупатель предложил внести задаток и попросил данные карты. Продавец согласилась. После этого у нее списали деньги, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.

Правоохранители начали проверку.

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