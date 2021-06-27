На Волге в Саратове утонул мужчина

На Волге в Трещихе утонул мужчина Фото: Саратовская областная служба спасения

В деревне Трещиха в Саратове на Волге утонул 35-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, водолазы извлекли тело погибшего и передали следователям.

Также на месте работали медики скорой помощи и полицейские.

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