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Происшествия27 июня 2021 10:25

На Волге в Саратове утонул мужчина

Трагедия произошла в деревне Трещиха
Ольга СимоноваОльга Симонова
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На Волге в Трещихе утонул мужчина

На Волге в Трещихе утонул мужчина

Фото: Саратовская областная служба спасения

В деревне Трещиха в Саратове на Волге утонул 35-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, водолазы извлекли тело погибшего и передали следователям.

Также на месте работали медики скорой помощи и полицейские.

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