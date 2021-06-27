В Энгельсе иномарка насмерть сбила дорожного рабочего

Chery насмерть сбила человека Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Энгельсе Саратовской области вчера поздним вечером, 26 июня, случилась смертельная авария.

- На проспекте Строителей, 56а 42-летний водитель Chery Tiggo на высокой скорости врезался в двух дорожных рабочих, а затем в опору ЛЭП, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.

В ДТП погиб 30-летний мужчина, а его 38-летнего коллегу и водителя иномарки госпитализировали.

Обстоятельства аварии выясняются.

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