Еще 130 новых случаев коронавируса выявлено в Саратовской области

В Саратовской области выявлено еще 130 случаев коронавируса за сутки.

Из них в Саратове — 59, Энгельсском районе — 18, Балаковском — 17, Вольском и Саратовском — по 4.

У 74 пациентов также развилась пневмония, у 52 болезнь проходит с признаками ОРВИ, бессимптомно — у 4.

Среди 130 новых случаев семь оказались завозными.

Всего на 27 июня зарегистрировано 65 833 зараженных, из них выздоровели 62 630 человек, а за сутки — 117.

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