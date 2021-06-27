В Энгельсе спалили заброшенное здание на Маяковского

В Энгельсе Саратовской области вчера днем, 26 июня, произошел пожар.

- Вызов на Маяковского, 16 поступил в 15:23. Горел мусор на площади 80 кв. м в двухэтажном неэксплуатируемом здании, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Пожар тушили два расчета огнеборцев. Предполагается, что он начался из-за того, что кто-то неосторожно обращался с огнем.

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