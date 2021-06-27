На 3-й Дачной в Саратове ВАЗ протаранил опору моста

ВАЗ врезался в опору моста
Фото: ГИБДД по Саратову
В Ленинском районе Саратова вчера вечером, 26 июня, автомобиль врезался в опору моста.
- В 19:20 на 3-й Дачной 34-летний водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением и наехал на препятствие, — сообщили «КП-Саратов» в городской ГИБДД
Мужчину госпитализировали. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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