В Балашове утонул мужчина

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователи проводят проверку по факту обнаружения в водоеме тела 35-летнего мужчины. Об этом сообщили в региональном СК.

По предварительным данным, в ночь с 25 на 26 июня 35-летний житель Балашова пошел искупаться в реке Хопер неподалеку от дома № 18 по улице Береговая. Домой он не вернулся. Родственники отправились на его поиски. На берегу реки они обнаружили вещи и телефон мужчины, после чего обратились в полицию.

Сегодня водолазы облспаса обнаружили его труп.

Следователь осмотрел место происшествия. Признаков насильственной смерти на теле гражданина при внешнем осмотре не обнаружено.

Назначено судебно-медицинское исследование в целях установления точной причины его смерти.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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