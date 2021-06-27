Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество27 июня 2021 6:38

В Саратовской области ожидается град и гроза

На улице будет переменная облачность
Дарья Вострикова
КомментироватьОставить комментарий(0)

Завтра, 27 июня, в Саратовской области ожидается переменная облачность. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Днем местами будет кратковременный дождь, гроза, возможен град.

Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 5-10 м/с, при непогоде его порывы усилятся до 15-20 м/с.

Столбик термометра днем поднимется до +39 градусов.

Напомним, год назад в этот день тоже была гроза.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.