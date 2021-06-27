В Саратовской области ожидается град и гроза

Завтра, 27 июня, в Саратовской области ожидается переменная облачность. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
Днем местами будет кратковременный дождь, гроза, возможен град.
Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 5-10 м/с, при непогоде его порывы усилятся до 15-20 м/с.
Столбик термометра днем поднимется до +39 градусов.
Напомним, год назад в этот день тоже была гроза.
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