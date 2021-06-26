Саратовцам предложили выбрать логотип и название нового пляжа

Мэр Саратова Михаил Исаев запустил в своем Instagram- аккаунте конкурс на логотип для «Пляжа покорителей Волги».
Горожане могут присылать свои варианты на почту sarpres@yandex.ru до понедельника включительно. Лучший вариант определят сами граждане в начале следующей недели.
Саратовцам предложили написать в комментариях под этой записью, что бы они хотели видеть на логотипе. Принимаются и идеи по выбору названия для пляжа.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.