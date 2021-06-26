Футбольная команда Андрея Воробьева выиграла в товарищеском матче среди участников предварительного голосования «Единой России»

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Сегодня, 26 июня, на стадионе «Волга» в Заводском районе Саратова состоялся товарищеский матч между командами «Городских» и «Заводских» - участников предварительного голосования «Единой России», будущих кандидатов и действующих депутатов.

- Несмотря на то, что наша сборная России покинула чемпионат Европы, мы не перестаем любить футбол, спорт. Своим примером с коллегами по партии это показываем. Несмотря на жару, каждый выкладывается по полной. Это доказывает, что в футбол играют настоящие мужчины с характером.

Сегодня мы играем на стадионе «Волга», который был капитально отремонтирован по инициативе Председателя Госдумы Вячеслава Володина. Таких комплексов нужно больше, - и не только в Саратове, но и в Балашове, Ртищеве, Красноармейске, Калининске и других городах. А также надо восстанавливать заброшенные спортплощадки, передавать их на баланс муниципалитетов и дать им вторую жизнь, наполнять своевременным оборудованием, удобным покрытием. Своим примером мы показываем молодому поколению, что спорт — это сила, это здоровье, - рассказал о встрече организатор игры и капитан команды «Заводских» депутат облдумы Андрей Воробьев.

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-Наш район - наши правила, - прокомментировал свой миролюбивый настрой харизматичный арбитр встречи. Итоговый счет составил 4:2 в пользу команды «Заводских».

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