Николай Панков рассказал о строительстве дорог и спорткомплексов в Пугачеве

Депутат ГД Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал о принятых решениях после встречи председателя ГД Вячеслава Володина с жителями Пугачева.

- Принято решение о ремонте проездной дороги на улице Ермощенко в военном городке. Продолжится проект по ремонту тротуаров. В этом году в Пугачеве будет закрыта потребность в безопасных тротуарах, которые ведут к социально значимым объектам. На следующий год, вторым этапом, работы продолжатся. В планах - привести в порядок все тротуары города.Решение о передаче транзитных районных дорог на областной уровень даёт новые возможности для развития районов. Таким образом в районном бюджете останется больше средств на ремонт и содержание местных дорог. Для занятия спортом делаем физкультурно-оздоровительный комплекс, сдадим его к июлю. В августе завершим строительство стадиона, - отметил народный избранник.

И попросил местных жителей контролировать качество работ.

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