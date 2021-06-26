Водительница Lexus влетела в бордюр в Саратове

.
Фото: ГИБДД по Саратовской области
Вчера, 25 июня, в 23:20 в центре Саратова произошло ДТП. Об этом сообщили в УГИБДД региона.
У дома №91 на Московской улице - между Вольской и Горького 21-летняя водительница Lexus потеряла управление и влетела в бордюр.
В результате аварии ее госпитализировали с травмами.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.