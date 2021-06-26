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Происшествия26 июня 2021 11:52

Водительница Lexus влетела в бордюр в Саратове

Ее госпитализировали
Дарья Вострикова
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Фото: ГИБДД по Саратовской области

Вчера, 25 июня, в 23:20 в центре Саратова произошло ДТП. Об этом сообщили в УГИБДД региона.

У дома №91 на Московской улице - между Вольской и Горького 21-летняя водительница Lexus потеряла управление и влетела в бордюр.

В результате аварии ее госпитализировали с травмами.

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