Водительница Lexus влетела в бордюр в Саратове

. Фото: ГИБДД по Саратовской области

Вчера, 25 июня, в 23:20 в центре Саратова произошло ДТП. Об этом сообщили в УГИБДД региона.

У дома №91 на Московской улице - между Вольской и Горького 21-летняя водительница Lexus потеряла управление и влетела в бордюр.

В результате аварии ее госпитализировали с травмами.

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