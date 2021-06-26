Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия26 июня 2021 11:37

В Саратове горел цех по фасовке гречки

Вспыхнула кровля здания
Дарья Вострикова
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Сегодня, 26 июня, в Саратове на улице Карла Маркса вспыхнула кровля цеха по фасовке гречки. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

.

.

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Вспыхнуло одноэтажное кирпичное здание.

На месте работают пять единиц техники. Угрозы для других зданий нет.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.