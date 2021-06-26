В Саратове горел цех по фасовке гречки

. Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Сегодня, 26 июня, в Саратове на улице Карла Маркса вспыхнула кровля цеха по фасовке гречки. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

. Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Вспыхнуло одноэтажное кирпичное здание.

На месте работают пять единиц техники. Угрозы для других зданий нет.

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