Мопедист пострадал в столкновении с грузовиком под Саратовом

. Фото: ГИБДД по Саратовской области

Вчера вечером, 26 июня, в Новобурасском районе Саратовской области произошло ДТП. Об этом сообщили в УГИБДД региона.

В 22:20 на 30 км трассы, соединяющей Саратов и Балтай 47-летний водитель мопеда Virago влетел в грузовик с полуприцепом под управлением 53-летнего мужчины.

Пострадал шофер двухколесного транспорта, его госпитализировали.

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