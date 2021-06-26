Мопедист пострадал в столкновении с грузовиком под Саратовом

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Фото: ГИБДД по Саратовской области
Вчера вечером, 26 июня, в Новобурасском районе Саратовской области произошло ДТП. Об этом сообщили в УГИБДД региона.
В 22:20 на 30 км трассы, соединяющей Саратов и Балтай 47-летний водитель мопеда Virago влетел в грузовик с полуприцепом под управлением 53-летнего мужчины.
Пострадал шофер двухколесного транспорта, его госпитализировали.
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