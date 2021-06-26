Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 июня 2021 9:25

В Саратовской области зафиксировано еще 127 случаев коронавируса

Общее число заболевших в регионе составило 65 703 человека
Дарья Вострикова
КомментироватьОставить комментарий(0)

На сегодняшний день в Саратовской области зарегистрировано 127 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших в регионе составляет 65703 человека.

Выздоровели с начала эпидемии 62 513 человек, за сутки — 109.

Основная масса новых случаев приходится на Саратов — 65, Энгельсский район — 21, Балаковский — 11.

По клиническому течению болезни распределение такого: с пневмонией — 66, с признаками ОРВИ — 53, с бессимптомным течением — восемь.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.