В Саратовской области зафиксировано еще 127 случаев коронавируса

На сегодняшний день в Саратовской области зарегистрировано 127 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших в регионе составляет 65703 человека.

Выздоровели с начала эпидемии 62 513 человек, за сутки — 109.

Основная масса новых случаев приходится на Саратов — 65, Энгельсский район — 21, Балаковский — 11.

По клиническому течению болезни распределение такого: с пневмонией — 66, с признаками ОРВИ — 53, с бессимптомным течением — восемь.

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