В Энгельсе загорелся мотороллер

Вчера, 25 июня, в 19:17 пожарные выезжали тушить мотороллер на улице Фридриха Энгельса в Энгельсе. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
Площадь возгорания составила 2 кв.м, его ликвидировали.
Предположительно пламя вспыхнуло из-за неисправности систем механизмов и узлов транспортного средства.
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