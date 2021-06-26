В Энгельсе загорелся мотороллер

Вчера, 25 июня, в 19:17 пожарные выезжали тушить мотороллер на улице Фридриха Энгельса в Энгельсе. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Площадь возгорания составила 2 кв.м, его ликвидировали.

Предположительно пламя вспыхнуло из-за неисправности систем механизмов и узлов транспортного средства.

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